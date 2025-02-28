Результат закономірний: Шовковський – про втрату очок у матчі з Ворсклою
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував нічию у матчі Української Прем'єр-ліги України проти Ворскли (1:1), зазначивши, що команда втратила важливі очки.
Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.
"Ми розчаровані результатом, який став продовженням тієї якості футболу, яка у нас була. Потрібно було грати вертикальніше, більше в атаку, а ми не зуміли, не перебудувалися. І як наслідок гру не контролювали та втратили такі важливі очки. На полі не робили те, що планували і те, про що домовлялися.
Гра не була швидкою, ми не могли перейти на швидкі атаки. А в обороні припустилися кількох помилок, коли дали подати і пробити. І результат закономірний, будемо чесними. Я незадоволений нашою грою", – зазначив тренер.
Шовковський також розповів про пошкодження Володимира Бражка.
"Позитив, що всі здорові, без травм. У Володимира Бражка, сподіваюся, нічого серйозного, але ще лікарі скажуть", – додав наставник киян.
Динамо зберегло лідерство в турнірній таблиці з 47 очками в активі. Ворскла йде 13-ю з 17 балами.
Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня Оболонь розписала мирову з Поліссям.