Результат закономірний: Шовковський – про втрату очок у матчі з Ворсклою

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував нічию у матчі Української Прем'єр-ліги України проти Ворскли (1:1), зазначивши, що команда втратила важливі очки.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Ми розчаровані результатом, який став продовженням тієї якості футболу, яка у нас була. Потрібно було грати вертикальніше, більше в атаку, а ми не зуміли, не перебудувалися. І як наслідок гру не контролювали та втратили такі важливі очки. На полі не робили те, що планували і те, про що домовлялися.



Гра не була швидкою, ми не могли перейти на швидкі атаки. А в обороні припустилися кількох помилок, коли дали подати і пробити. І результат закономірний, будемо чесними. Я незадоволений нашою грою", – зазначив тренер.