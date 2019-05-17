Манчестер Сіті готовий поборотися за Грізманна

Манчестер Сіті націлився на форварда Атлетіко Антуана Грізманн.

Про це повідомляє видання Manchester Evening News.

Містяни хочуть бачити форварда у своєму складі в наступному сезоні і мають намір поборотися за нього з Барселоною. За інформацією джерела, англійський клуб готовий активувати клаусулу в контракті француза, яка становить 120 мільйонів євро.

Нагадаємо, Грізманн офіційно заявив, що покине мадридську команду.

Фаворитом у боротьбі за французького форварда вважається Барселона, яка погодила з ним умови контракту і також готова виплатити його клаусулу.

Джерело - football.ua.