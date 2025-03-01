Це все стероїди, – Девіс звинуватив Кроуфорда у вживанні допінгу

Чемпіон світу з боксу за версією WBA Джервонта Девіс звинуватив Теренса Кроуфорда у вживанні допінгу через його гарну спортивну та фізичну форму.

Боксер дав свій коментар FightHype.

"Ми говоримо про хлопця, якого колись побив у легкій вазі Гамбоа. Яким чином після такого він став таким сильним, як він домінує всі ці роки?

Я вам зараз розкрию секрет, це все стероїди SNAC. Він їх точно вживає", – заявив Джервонта.

Нагадаємо, у 2014 році Гамбоа програв Кроуфорду нокаутом, хоча за ходом перший раундів виглядав сильніше та відправляв Теренса у нокдаун.

Напередодні Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх анонсував бій Канело – Скулл, а також те, що переможець поєдинку у вересні захищатиме титул беззаперечного чемпіона. Ймовірно саме Кроуфорд буде битися за це звання.

Раніше сам Теренс прокоментував важливість проведення свого бою проти Альвареса.