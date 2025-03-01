Став відомий наступний суперник Іноуе

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі (до 55,3 кг) Наоя Іноуе (29-0, 26 KO) може захист титули в поєдинку з американцем Рамоном Карденасом (26-1, 14 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

Бій може відбутися 4 травня у Лас-Вегасі на "T-Mobile Arena".

Раніше повідомлялося, що на бій з Іноуе претендує мексиканець Давід Пікассо (31-1, 17 KO). Поєдинок планувався на 14 червня у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, що в попередньому поєдинку японський чемпіон брутально нокаутував представника Південної Кореї Є Джун Кіма в 4 раунді.

Іноуе мав зустрітися в січні з Семом Гудманом, однак австралієць отримав травму ока та відклав бій. Через деякий час Гудман зазнав рецидиву ушкодження та відмовився від поєдинку.

Карденас 9 лютого одноголосним рішенням суддів переміг Браяна Акосту.