Гірські лижі. Айхер здобула першу перемогу в кар’єрі

Німецька гірськолижниця Емма Айхер виграла другий швидкісний спуск на етапі Кубку світу в норвезькому Ліллехаммері. Для 21-річної німкені це перша в кар’єрі перемога на Кубку світу.

В п’ятницю, 28 лютого, у першому швидкісному спуску в Квітф’єллі вона стала другою, вперше у кар’єрі піднявшись на подіум.

Сьогодні Айхер усього на 0,03 секунди випередила американку Лорен Масугу. Топ-3 замкнула австрійка Корнелія Хюттер, яка вчора здобула перемогу. Знову поза подіумом залишилися три італійки – лідер загального заліку Федеріка Бріньоне, Лаура Піровано та Соф’я Годжа.

Підсумкові результати:

У неділю, 2 березня в Квітф’єллі у жінок відбудеться супергігант. Початок гонки – об 11:30 за київським часом.