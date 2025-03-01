УЄФА наклала штраф на Реал через поведінку фанатів на матчі з Манчестер Сіті

УЄФА наклала штраф на мадридський Реал через дискримінаційну поведінку фанатів на матчі-відповіді проти Манчестер Сіті в межах 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє ESPN.

Клуб має сплатити в казну організації 30 000 євро. Втім, в УЄФА не уточнили, про який саме епізод поведінки вболівальників йде мова.

Окрім штрафу, "вершкові" мають закрити частину фанатської трибуни у випадку, якщо ситуація повториться протягом наступних двох років.

Нагадаємо, двоматчеве протистояння Реала та Манчестер Сіті завершилось перемогою мадридців, які в 1/8 фіналу зустрінуться з Атлетико.

Раніше УЄФА дискваліфікувала скандального арбітра АПЛ, який на відео ображав Клоппа та, ймовірно, вживав заборонену речовину.