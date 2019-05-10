Чемпіонат України U-21. Динамо - Зоря, Шахтар - Олександрія. ОНЛАЙН

У матчах 28-го туру чемпіонату України серед команд U-21 Динамо грає з Зорею.
Динамо: Бущан, Скорко, Попов, Біловар, Вівчаренко, Кравченко, Булєца, Алібеков, Дуелунд, Шулянський, Бєсєдін.
Зоря: Хмеловський, Урата, Сухар, Вовченко, Васько, Мільченко, Річард Сандрак-Вінницький, Повалій, Алефіренко, Шалфеєв, Новіков.
Відео трансляція:
Шахтар приймає Олександрію.
Шахтар: Кудрик, Корнієнко, Бондар, Ордець, Конопля, Криськів, Чех, Топалов, Кащук, Сіпріано, Кулаков.
Олександрія: Рудик, Шевчук, Соколов, Мельник, Шкіндер, Литвяк, Семенов, Куліш, Гура, Дубенко, Устименко.
Відео трансляція:
Раніше Динамо U-21 обіграло однолітків з Шахтаря.
Джерело - Чемпіон.