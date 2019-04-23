Динамо U-21 обіграло однолітків з Шахтаря

Сьогодні, 23 квітня, у 25-му турі чемпіонату України U-21 Динамо виграло у Шахтаря - 2:1.

По закінченню 25 матчів кияни лідирують в турнірній таблиці, випереджаючи своїх принципових суперників з Донецька на 13 очок.

Чемпіонат України (U-21)

25 тур

23 квітня

Динамо — Шахтар 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Топалов, 1:1 - 51 автогол Бондар, 2:1 - 71 Супряга.

Динамо U-21: Бущан, Біловар, Кравченко, Вівчаренко, Алібеков, Петрусенко, Смирний (Волошин, 87), Шулянский (Білошевскій, 78), Цітаішвілі (Завгородній, 60), Булеца, Русин (Супряга, 60).

Шахтар U-21: Кучеренко, Конопля, Бондаренко, Бондар (Мате, 90), Корнієнко, Якимець (Холод, 78), Чех, Кащук, Криськів, Топалов, Кулаков (Василевич, 79).

Попередження: Русин, (10), Овчаренко, (15), Смирний (78) - Бондар (49), Криськів (67).

Нагадаємо, агроном НСК Олімпійський розказав про стан газону після дебатів. Також, Динамо оригінально прорекламувало матч проти Шахтаря.

Джерело - Чемпіон.