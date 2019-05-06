Денисов: Телеглядач просто не готовий платити за УПЛ

Тендер на придбання прав на показ матчів УПЛ провалився.

Причини назвав керівник телеканалів Футбол 1/2 Олександр Денисов.

"Ми - єдині телевізійні партнери, хто не тільки брав участь у тендері, але і консультував УПЛ. Централізація прав, в першу чергу, потрібна клубам. Оскільки канали купували права у клубів безпосередньо. Централізація всіх прав робить УПЛ дорожчою, тому клуби повинні бути зацікавлені, щоб вона відбулася. Розвиток ліги і розвиток ринку - дві паралельні історії. У них є свій конфлікт інтересів: клуби хочуть більше, телебачення вважає по-іншому.

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Як монетизувати цей продукт? Скільки може платити наш телеглядач. Потрібно чітко вирахувати платоспроможність населення. Скільки людина може платити за телебачення, так само як і скільки платити необхідні речі та послуги. Звичайно, можна мріяти про ті абонентські платежі, які здійснюють в західних країнах, але ми, прораховуючи нашу ситуацію, розуміємо, що не можемо дати стільки, скільки мріяли б отримати клуби. Телеглядач просто не готовий платити"- сказав Денисов.