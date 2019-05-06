Шахтар знищив Львів, Олександрія відібрала очки в Динамо. Результати матчів 27-го туру УПЛ

В Українській Прем'єр-лізі зіграли 27-й тур.
Чемпіонат України, УПЛ
27 тур
Голи: 1:0 - 17 автогол Альваро, 2:0 - 51 Нем, 3:0 - 55 Болбат, 4:0 - 63 Коваленко, 5:0 - 76 Патрік
Динамо - Олександрія 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Лучкевич, 1:1 - 65 Русин
Гол: 0:1 - 34 Фомін.
Голи: 0:1 - 39 Чеснаков, 1:1 - 65 Пасіч
Голи: 0:1 - 10 Вакуленко, 0:2 - 74 Ковпак, 1:2 - 82 Онгль.
Голи: 1:0 - 13 Фаворов, 1:1 - 18 Вільхьяльмссон, 2:1 - 22 Гітченко, 2:2 - 86 Вільхьяльмссон, 2:3 - 90+1 Павлов, 2:4 - 90+4 Мусолітін.
Турнірна таблиця після 27 турів
|М
|Команда
|І
|О
|1
|
Шахтар
|27
|70
|2
|
Динамо
|27
|61
|3
|
Олександрія
|27
|48
|4
|
Зоря
|27
|38
|5
|
Маріуполь
|27
|36
|6
|
Львів
|27
|30
|М
|Команда
|І
|О
|7
|
Десна
|27
|35
|8
|
Ворскла
|27
|34
|9
|
Олімпік
|27
|28
|10
|
Карпати
|27
|25
|11
|
Арсенал-Київ
|27
|24
|12
|
Чорноморець
|27
|21
Джерело - Чемпіон.