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Шахтар знищив Львів, Олександрія відібрала очки в Динамо. Результати матчів 27-го туру УПЛ

Сьогодні 18:04 555 0
Шахтар знищив Львів, Олександрія відібрала очки в Динамо. Результати матчів 27-го туру УПЛ

В Українській Прем'єр-лізі зіграли 27-й тур. 

Чемпіонат України, УПЛ

27 тур

Шахтар - Львів 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 автогол Альваро, 2:0 - 51 Нем, 3:0 - 55 Болбат, 4:0 - 63 Коваленко, 5:0 - 76 Патрік

Динамо - Олександрія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Лучкевич, 1:1 - 65 Русин

Зоря - Маріуполь 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 34 Фомін.

Олімпік - Ворскла 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Чеснаков, 1:1 - 65 Пасіч

Карпати — Арсенал 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Вакуленко, 0:2 - 74 Ковпак, 1:2 - 82 Онгль.

Десна — Чорноморець 2:4 (2:1)

Голи: 1:0 - 13 Фаворов, 1:1 - 18 Вільхьяльмссон, 2:1 - 22 Гітченко,   2:2 - 86 Вільхьяльмссон, 2:3 - 90+1 Павлов, 2:4 - 90+4 Мусолітін.

Турнірна таблиця після 27 турів

М Команда І О
1
Шахтар
 27 70
2
Динамо
 27 61
3
Олександрія
 27 48
4
Зоря
 27 38
5
Маріуполь
 27 36
6
Львів
 27 30
М Команда І О
7
Десна
 27 35
8
Ворскла
 27 34
9
Олімпік
 27 28
10
Карпати
 27 25
11
Арсенал-Київ
 27 24
12
Чорноморець
 27 21

Джерело - Чемпіон.

#Шахтар, #Динамо, #УПЛ, #Ворскла, #Десна
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