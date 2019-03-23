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Сетанта викупила права на трансляцію АПЛ

Сьогодні 19:31 493 0
Сетанта викупила права на трансляцію АПЛ

Права на телетрансляцію матчів Англійської Прем'єр-Ліги придбала ірландська телевізійна компанія Setanta.

Про це розповів генеральний директор телеканалу Футбол 1/2 Олександр Денисов.

"Думаю, переломний момент настав минулої осені. Тоді відбувся черговий тендер на придбання прав на матчі англійської Прем'єр-ліги, і після того як ми відмовилися платити ту суму, яку хотів правовласник, вони залишилися вільними.

У підсумку, їх підібрала Setanta. Це послужило першим поштовхом. Але, повторю: це не поштовх для війни. Зараз з усіх боків спостерігаються спроби знайти взаєморозуміння, взаємовигідний формат існування", – сказав Денисов.

Зазначимо, канали Футбол 1 та Футбол 2 мали права на трансляцію матчів англійського чемпіонату, починаючи з сезону 2010/11, придбавши їх восени 2010 року. 

Нагадаємо, Setanta показуватиме в Україні НБА та НХЛ

викупити права на трансляцію матчів Динамо та Шахтаря 

Джерело - football24.ua.

#АПЛ, #Сетанта
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