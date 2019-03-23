Сетанта викупила права на трансляцію АПЛ

Права на телетрансляцію матчів Англійської Прем'єр-Ліги придбала ірландська телевізійна компанія Setanta.
Про це розповів генеральний директор телеканалу Футбол 1/2 Олександр Денисов.
"Думаю, переломний момент настав минулої осені. Тоді відбувся черговий тендер на придбання прав на матчі англійської Прем'єр-ліги, і після того як ми відмовилися платити ту суму, яку хотів правовласник, вони залишилися вільними.
У підсумку, їх підібрала Setanta. Це послужило першим поштовхом. Але, повторю: це не поштовх для війни. Зараз з усіх боків спостерігаються спроби знайти взаєморозуміння, взаємовигідний формат існування", – сказав Денисов.
Зазначимо, канали Футбол 1 та Футбол 2 мали права на трансляцію матчів англійського чемпіонату, починаючи з сезону 2010/11, придбавши їх восени 2010 року.
Нагадаємо, Setanta показуватиме в Україні НБА та НХЛ
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Джерело - football24.ua.