Сетанта викупила права на трансляцію АПЛ

Права на телетрансляцію матчів Англійської Прем'єр-Ліги придбала ірландська телевізійна компанія Setanta.

Про це розповів генеральний директор телеканалу Футбол 1/2 Олександр Денисов.

"Думаю, переломний момент настав минулої осені. Тоді відбувся черговий тендер на придбання прав на матчі англійської Прем'єр-ліги, і після того як ми відмовилися платити ту суму, яку хотів правовласник, вони залишилися вільними.

У підсумку, їх підібрала Setanta. Це послужило першим поштовхом. Але, повторю: це не поштовх для війни. Зараз з усіх боків спостерігаються спроби знайти взаєморозуміння, взаємовигідний формат існування", – сказав Денисов.