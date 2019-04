Українець Олександр Зінченко не зможе взяти участь у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Тоттенгем.

Футболіст не потрапив в заявку на матч.

Here’s your City line-up for tonight! 🙌



XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Mendy, Gundogan, Silva, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero



Subs | Muric, Stones, Sane, Fernandinho, Mahrez, Otamendi, Jesus



🔵 #cityvthfc #mancity pic.twitter.com/VuMz9c87jh