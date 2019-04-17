Українець не допоможе своїй команді

Українець Олександр Зінченко не зможе взяти участь у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Тоттенгем.

Футболіст не потрапив в заявку на матч.

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22-річний Зінченко не встиг відновитися після травми, яку отримав у матчі з Кардіффом 3 квітня.

Джерело - Чемпіон.