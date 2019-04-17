Українець Олександр Зінченко не зможе взяти участь у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Тоттенгем.
Футболіст не потрапив в заявку на матч.
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Here’s your City line-up for tonight! 🙌— Manchester City (@ManCity) 17 квітня 2019 р.
XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Mendy, Gundogan, Silva, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero
Subs | Muric, Stones, Sane, Fernandinho, Mahrez, Otamendi, Jesus
🔵 #cityvthfc #mancity pic.twitter.com/VuMz9c87jh
22-річний Зінченко не встиг відновитися після травми, яку отримав у матчі з Кардіффом 3 квітня.
Джерело - Чемпіон.