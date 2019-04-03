У 33 турі Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на власному полі приймав Кардіфф.
У стартовому складі містян вийшов і українець Олександр Зінченко. Проте він травмувався і не зміг продовжити матч. Станом на той час його колектив уже перемагав з рахунком 1:0 завдяки голу де Брейне.
Крапку ж у матчі постави Зане.
Чемпіонат Англії, АПЛ
33 тур
3 квітня
Манчестер Сіті — Кардіфф 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 6 де Брейне, 2:0 - 44 Зане.
Нагадаємо, Динамо здолало Зорю, а Ференцварош Реброва вибув з Кубка Угорщини.
Джерело - Чемпіон.