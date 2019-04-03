Українцеві знадобилася допомога лікарів

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі на матч 23-го туру АПЛ проти Кардіффа.

На 17-й хвилині він зробив ривок, після чого сів на газон, йому була потрібна допомога лікарів. Можливо, він пошкодив задню поверхню стегна.

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Замість українця на заміну вийшов Кайл Уокер.

Всього цього сезону українець провів 22 матчі, забив 1 гол і зробив 5 асистів.

Нещодавно Ман Сіті з Зінченком переграв Фулгем.

Нагадаємо, Манчестер Сіті може продовжити з Зінченком контракт.

Джерело - Чемпіон.