Тренер Кардіффа може отримати покарання за висловлювання на адресу арбітрів

Ніл Ворнок повинен вибачитися за свої слова на адресу арбітрів.

Про це повідомляє BBC.

У матчі 32-го туру чемпіонату Англії Кардіфф Сіті на своєму полі поступився Челсі (1:2). Але перемога лондонців була затьмарена суперечливими суддівськими рішеннями, які, на думку менеджера Кардіффа Нілу Ворнока, вплинули на результат матчу.

Після гри тренер валлійців розкритикував роботу рефері звітного поєдинку, заявивши, зокрема, що:

"АПЛ - найкраща ліга в світі, але з гіршими суддями", - тренер Кардіффа.

Дані слова не залишилися без уваги англійська футбольна влада. Футбольна асоціація висунула звинувачення Ворноку за трьома пунктами, зробивши акцент на тому, що тренер поставив під сумнів чесність та об'єктивність арбітражу. У наставника Кардіффа є час до вівторка, щоб пояснити свою позицію і вибачитися за висловлювання.

Нагадаємо, що Ліверпуль переміг Порту 2:0. Також повідомлялося, форвард Ліверпуля став гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Джерело - BBC.