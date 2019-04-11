На тренуванні Баварії стався конфлікт між гравцями.
Про це повідомляє Bild.
Між форвардом Робертом Левандовським і хавбеком Кінгслі Команом спочатку зав'язалася словесна перепалка, потім гравці побилися. Ніклас Зюле і Джером Боатенг розтягували забіяк.
Читайте також: Левандовський продовжить контракт з Баварією
Головний тренер Ніко Ковач не відправив футболістів у роздягальню, вони продовжили тренуватися з командою, що здивувало інших гравців.
Баварія інцидент не коментує.
Нещодавно мюнхенський клуб знищив Боруссію та вийшла на перше місце в Бундеслізі.
Нагадаємо, легенда Баварії може очолити Німецький футбольний союз.
Джерело - Bild.