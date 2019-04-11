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Левандовський і Коман побилися на тренуванні Баварії

Сьогодні 19:32 258 0
У клубі конфлікт не коментують
Левандовський і Коман побилися на тренуванні Баварії

На тренуванні Баварії стався конфлікт між гравцями.

Про це повідомляє Bild.

Між форвардом Робертом Левандовським і хавбеком Кінгслі Команом спочатку зав'язалася словесна перепалка, потім гравці побилися. Ніклас Зюле і Джером Боатенг розтягували забіяк.

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Головний тренер Ніко Ковач не відправив футболістів у роздягальню, вони продовжили тренуватися з командою, що здивувало інших гравців.

Баварія інцидент не коментує.

Нещодавно мюнхенський клуб знищив Боруссію та вийшла на перше місце в Бундеслізі.

Нагадаємо, легенда Баварії може очолити Німецький футбольний союз.

Джерело - Bild.

#Баварія, #Левандовський, #Коман
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