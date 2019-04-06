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Баварія знищила Боруссію та вийшла на перше місце в Бундеслізі

Сьогодні 21:25 412 0
Мюнхенці забили 5 сухих голів
Баварія знищила Боруссію та вийшла на перше місце в Бундеслізі

Сьогодні, 6-го квітня, мюнхенська Баварія перемогла дортмундську Боруссію з рахунком 5:0 і посіла перше місце в Бундеслізі.

Господарям вдалося відкрити рахунок у матчі вже на 10-й хвилині. На 17-й Левандовський зробив рахунок 2:0.

Під завісу першого тайму Мартінес забив третій, а через декілька хвилин Гнабрі забив цвяха у труну Боруссії.

Крапку в матчі поставив Роберт Левандовський на 89-й хвилині.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

28 тур

6 квітня

Баварія - Боруссія 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 10 Хуммельс, 2:0 - 17 Левандовський, 3:0 - 41 Мартінес, 4:0 - 43 Гнабрі, 5:0 - 89 Левандовський

Нагадаємо, Шальке без Коноплянки програло Айнтрахту, Лейпциг переграв Баєр. 

Також, Ярмоленко і Коноплянка потрапили в список топ-15 розчарувань за версією Marca.

Джерело - Чемпіон.

#Баварія, #Боруссія, #Бундесліга
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