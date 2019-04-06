Сьогодні, 6-го квітня, мюнхенська Баварія перемогла дортмундську Боруссію з рахунком 5:0 і посіла перше місце в Бундеслізі.
Господарям вдалося відкрити рахунок у матчі вже на 10-й хвилині. На 17-й Левандовський зробив рахунок 2:0.
Під завісу першого тайму Мартінес забив третій, а через декілька хвилин Гнабрі забив цвяха у труну Боруссії.
Крапку в матчі поставив Роберт Левандовський на 89-й хвилині.
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
28 тур
6 квітня
Баварія - Боруссія 5:0 (4:0)
Голи: 1:0 - 10 Хуммельс, 2:0 - 17 Левандовський, 3:0 - 41 Мартінес, 4:0 - 43 Гнабрі, 5:0 - 89 Левандовський
Нагадаємо, Шальке без Коноплянки програло Айнтрахту, Лейпциг переграв Баєр.
Також, Ярмоленко і Коноплянка потрапили в список топ-15 розчарувань за версією Marca.
Джерело - Чемпіон.