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Левандовський продовжить контракт з Баварією

Сьогодні 15:57 75 0
Перемовини ще тривають
Левандовський продовжить контракт з Баварією

Баварія домовилася про продовження контракту з нападником Робертом Левандовським.

Про це повідомляє Рrzeglad Sportowy.

Сторони дійшли згоди, але переговори ще тривають. Агент гравця підтвердив домовленість між футболістом і клубом.

30-річний форвард виступає за Баварію з 2014 року. У 234 матчах за мюнхенців він забив 186 голів. Чинний контракт Роберта з Баварією розрахований до літа 2021 року.

Нагадаємо,Баварія знищила Боруссію та вийшла на перше місце в Бундеслізі.

Також Легенда Баварії може очолити Німецький футбольний союз.

Джерело - Xsport.

#Бундесліга, #Баваріяя, #Левандовський, #контракт
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