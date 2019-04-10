Перемовини ще тривають

Баварія домовилася про продовження контракту з нападником Робертом Левандовським.

Про це повідомляє Рrzeglad Sportowy.

Сторони дійшли згоди, але переговори ще тривають. Агент гравця підтвердив домовленість між футболістом і клубом.

30-річний форвард виступає за Баварію з 2014 року. У 234 матчах за мюнхенців він забив 186 голів. Чинний контракт Роберта з Баварією розрахований до літа 2021 року.

Нагадаємо,Баварія знищила Боруссію та вийшла на перше місце в Бундеслізі.

Також Легенда Баварії може очолити Німецький футбольний союз.

Джерело - Xsport.