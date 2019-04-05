Основний півзахисник Динамо може пропустити матч із Шахтарем

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський може не зіграти у чвертьфінальному матчі Кубка України проти донецького Шахтаря.
Про це повідомляє SportArena.
У четвер ввечері у гравця піднялася температура, лікарі столичного клубу підозрюють, що у півзахисника може бути застуда. Поки невідомо, чи зуміє Буяльський відновитися до неділі, коли, безпосередньо, відбудеться матч.
У нинішньому сезоні Буяльський провів 31 поєдинок і забив 5 м'ячів.
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Джерело - SportArena.