Сульшер може зіткнутися з кадровими втратами

Манчестер Юнайтед після закінчення сезону планує внести зміни в складі.

Про це повідомляє Sky Sports News.

Клуб влітку можуть покинути відразу шість гравців основної обойми. У їх числі, зокрема, Андер Еррера, яким цікавиться ПСЖ, і Хуан Мата, який веде переговори з Барселоною.

Атакувальний півзахисник Алексіс Санчес не має постійної ігрової практики в поточному сезоні через травми, але остаточне рішення про його майбутнє на Олд Траффорд прийматиме головний тренер Уле Гуннар Сульшер.

Також досить імовірний відхід з Юнайтед захисників Антоніо Валенсії, Маркоса Рохо.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед заплатить Мольде компенсацію за Сульшера.

Джерело - Sky Sports.