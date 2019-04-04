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Відразу шість гравців Манчестер Юнайтед можуть покинути клуб влітку

Сьогодні 15:19 626 0
Сульшер може зіткнутися з кадровими втратами
Відразу шість гравців Манчестер Юнайтед можуть покинути клуб влітку

Манчестер Юнайтед після закінчення сезону планує внести зміни в складі.

Про це повідомляє Sky Sports News.

Клуб влітку можуть покинути відразу шість гравців основної обойми. У їх числі, зокрема, Андер Еррера, яким цікавиться ПСЖ, і Хуан Мата, який веде переговори з Барселоною.

Атакувальний півзахисник Алексіс Санчес не має постійної ігрової практики в поточному сезоні через травми, але остаточне рішення про його майбутнє на Олд Траффорд прийматиме головний тренер Уле Гуннар Сульшер.

Також досить імовірний відхід з Юнайтед захисників Антоніо Валенсії, Маркоса Рохо.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед заплатить Мольде компенсацію за Сульшера.

Джерело - Sky Sports.

#Сульшер, #Манчсестер Юнайтед, #Валенсія, #Рохо, #Мата
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