Він і близько стільки не заробив: Коппінджер розкрив деталі щодо гонорару Усика за бій з Дюбуа

Журналіст та боксерський інсайдер Майк Коппінджер відреагував на інформацію про чутки щодо гонорару абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) в бою з Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Інформацією він поділився у себе в Х.

Декілька тижнів тому на одному з маловідомих беттінгових сайтів з’явилася інформація, що Усик отримає гонорар в розмірі 132 мільйонів доларів, а Дюбуа – 71 млн. Проте Коппінджер повідомляє, що ці цифри не відповідають дійсності, і Усик отримає близько 9 мільйонів.

"Він навіть близько не заробив 132 мільйони доларів. Звідки беруться ці цифри? Можливо, 7% від цієї цифри (близько 9 мільйонів – прим.)", — написав інсайдер.

Раніше наш сайт спростував інформацію щодо таких високих гонорарів. За оцінками "Чемпіона", ці цифри були завищені щонайменше у 5 разів.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.