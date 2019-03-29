Мій профіль
Канал Футбол транслюватиме чемпіонат Бельгії
Сьогодні 14:29 238
WBA підтвердила відмову Усика від пояса
Сьогодні 10:59 526
Бій Усика з Такамом узгоджений
Вчора 23:11 1312
Косовський очолив Ворсклу
Вчора 17:08 2834
У ДТП загинув титулований український кікбоксер
Вчора 15:23 1908
ФФУ виступила з офіційною заявою щодо справи Мораеса
Вчора 10:20 2872 1
Усик відмовився від титулу WBA
Вчора 08:18 2196
Збірна України виграла історичний Кубок Націй
Вчора 06:46 3387
УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти України
27.03.2019 20:11 3971 3
Чоловіча збірна України збільшила квоту на наступний сезон Кубка світу
27.03.2019 19:06 1591
Навколо спорту
Блоги
Автогол Родрігеса, який приніс Україні перемогу над Люксембургом
Автогол Родрігеса, який приніс Україні перемогу над Люксембургом Максим Буйдин
26.03.2019 17:28 1731
Відомий боксер поцілував журналістку після бою. Тепер від нього чекають пояснень
Відомий боксер поцілував журналістку після бою. Тепер від нього чекають пояснень Максим Буйдин
26.03.2019 16:19 1982
Цуренко побувала у відомому арт-кварталі після турніру в Маямі
Цуренко побувала у відомому арт-кварталі після турніру в Маямі Максим Буйдин
26.03.2019 15:31 417
Хто не скаче, той москаль - українські ультрас запалили у матчі з Люксембургом
Хто не скаче, той москаль - українські ультрас запалили у матчі з Люксембургом Максим Буйдин
26.03.2019 12:05 2030
Про лесбіянок, секс та флірт з тренером - 15 тупих запитань футболісці
Про лесбіянок, секс та флірт з тренером - 15 тупих запитань футболісці Valeriy Ruchka
26.03.2019 07:30 999
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:03 Дзюдо Білодід поступилася вперше з 2017-го. Українка здобула срібло 322
15:56 Футбол Манчестер Юнайтед заплатить Мольде компенсацію за Сульшера 296
15:29 Футбол Шахтар зацікавився 18-річним захисником 375
15:13 Футбол Буффон продовжить контракт з ПСЖ 723
14:53 Футбол Екс-динамівець став експертом на французькому телебаченні 595
14:29 Футбол Канал Футбол транслюватиме чемпіонат Бельгії 238
14:13 Футбол Наполі не продаватиме лідерів клубу влітку 303
13:48 Бокс Український супертяж побореться за перший титул 761
13:34 Футбол Мілан покарав своїх гравців, які билися під час матчу з Інтером 564
13:10 Футбол Пеллегріні: Відновлення Ярмоленка йде за планом 619
12:56 Футбол Боатенг влітку піде з Баварії 551
12:54 Блог П'ять дивних бігових рекордів 386
12:42 Баскетбол Детройт переграв Орландо, Кліпперс поступився Мілуокі. Огляд матчів НБА 288
12:23 Блог Мудрик VS Калітвінцев: у кого кращий удар 421
12:16 Футбол Сан-Паулу зробив пропозицію Динамо з приводу Че Че 1152
11:58 Футбол ФК Львів здолав тернопільську Ниву 326
11:47 Теніс Осака залишиться першою ракеткою світу 535
11:25 Навколо спорту Гравці Зорі виклали фото з кандидатом у Президенти 724 1
10:59 Бокс WBA підтвердила відмову Усика від пояса 526
10:41 Футбол Вулвергемптон близький до рекордного трансферу 647
10:21 Футбол Караваєв може пропустити гру з Динамо 486
10:00 Футбол Реал спробує купити Кулібалі в разі відходу Варана 437
09:51 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 280815
09:51 ММА Мак-Грегор тренується навіть після завершення кар'єри 271
09:41 Футбол Погба може перейти в Реал 471

Манчестер Юнайтед заплатить Мольде компенсацію за Сульшера

Сьогодні 15:56 296 0
Манчестер Юнайтед заплатить Мольде компенсацію за Сульшера

Манчестер Юнайтед виплатить Мольде компенсацію за підписання контракту з Уле Гуннаром Сульшером, який прийшов в англійський клуб з норвезького.

Про це повідомляє ESPN.

Керівництво червоних дияволів розщедриться на 580 тисяч євро, щоб Мольде не став перешкоджати переходу Сульшера.

  Читайте такожСульшер увійшов до ТОП-3 найбільш високооплачуваних тренерів АПЛ 

Нагадаємо, в грудні минулого року норвезька команда отримала аналогічну суму, за те що відпустила Сульшера в МЮ.

Під керівництвом норвежця Манчестер Юнайтед провів 19 матчів, в яких здобув 14 перемог, дві нічиї та зазнав трьох поразок.

Нагадаємо, норвезький спеціаліст мріяв очолити МЮ.

Джерело - Sport.ua.

#МЮ, #Манчестер Юнайтед, #Сульшер
Коментарі ()