Манчестер Юнайтед виплатить Мольде компенсацію за підписання контракту з Уле Гуннаром Сульшером, який прийшов в англійський клуб з норвезького.

Про це повідомляє ESPN.

Керівництво червоних дияволів розщедриться на 580 тисяч євро, щоб Мольде не став перешкоджати переходу Сульшера.

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Нагадаємо, в грудні минулого року норвезька команда отримала аналогічну суму, за те що відпустила Сульшера в МЮ.

Під керівництвом норвежця Манчестер Юнайтед провів 19 матчів, в яких здобув 14 перемог, дві нічиї та зазнав трьох поразок.

Нагадаємо, норвезький спеціаліст мріяв очолити МЮ.

Джерело - Sport.ua.