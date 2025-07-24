Ексгравець національної збірної гратиме в іспанському клубі

Іспанська Мелілья оголосила про продовження співпраці з 33-річним українським форвардом Павлом Крутоусом.

Про це пише ФБУ.

Крутоус виступав у Мелільї минулого сезону і допоміг клубу вийти у другий за силою дивізіон Іспанії. За 26 хвилин на паркеті Павло в середньому набирав 10.2 очка та 2.8 підбирання.

За свою кар’єру Крутоус виступав в Україні за БК Київ, Будівельник, Київ-Баскет та Дніпро. Також грав за естонський Калев та румунську Крайову.

Також Павло Крутоус раніше викликався до складу національної збірної з баскетболу. Однак до розширеного списку гравців на матчі пре-кваліфікації відбору до чемпіонату світу не потрапив.

Раніше екстренер національної збірної працевлаштувався в Азербайджані.