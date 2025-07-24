Карпати оголосили про підписання бразильського вінгера
ФК Карпати
Карпати підписали вінгера португальського клубу Портімоненсе Паулу Вітора.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі переходу не розголошуються. Бразилець буде виступати під 7 номером.
26-річний вінгер є вихованцем клубу Васко да Гама. Встиг пограти в Іспанії (Альбасете, Марбелья, Вальядолід Б).
Минулий сезон провів у складі португальського Портімоненсе, де був капітаном команди. У 25 матчах другого португальського дивізіону Вітор забив вісім голів та оформив два асисти. Також провів один матч в Кубку Португалії та відзначився одним мʼячем.
Раніше львів’яни продали у Вільяреал голкіпера Якова Кінарейкіна.