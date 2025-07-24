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Карпати оголосили про підписання бразильського вінгера

Олександр Булава — 24 липня 2025, 15:40
Карпати оголосили про підписання бразильського вінгера
ФК Карпати

Карпати підписали вінгера португальського клубу Портімоненсе Паулу Вітора.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі переходу не розголошуються. Бразилець буде виступати під 7 номером.

26-річний вінгер є вихованцем клубу Васко да Гама. Встиг пограти в Іспанії (Альбасете, Марбелья, Вальядолід Б).

Минулий сезон провів у складі португальського Портімоненсе, де був капітаном команди. У 25 матчах другого португальського дивізіону Вітор забив вісім голів та оформив два асисти. Також провів один матч в Кубку Португалії та відзначився одним мʼячем.

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