Карпати оголосили про підписання бразильського вінгера

Карпати підписали вінгера португальського клубу Портімоненсе Паулу Вітора.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі переходу не розголошуються. Бразилець буде виступати під 7 номером.

26-річний вінгер є вихованцем клубу Васко да Гама. Встиг пограти в Іспанії (Альбасете, Марбелья, Вальядолід Б).

Минулий сезон провів у складі португальського Портімоненсе, де був капітаном команди. У 25 матчах другого португальського дивізіону Вітор забив вісім голів та оформив два асисти. Також провів один матч в Кубку Португалії та відзначився одним мʼячем.

Раніше львів’яни продали у Вільяреал голкіпера Якова Кінарейкіна.