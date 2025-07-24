Я не хочу цього бачити: Атлас – про третій бій Усика з Ф'юрі

Колишній тренер Майка Тайсона та оглядач єдиноборств Тедді Атлас вважає, що третій бій між абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) не має сенсу.

Цитує Атласа SecondsOut.

"Я не хочу цього бачити, я скажу вам чому. Я бачив достатньо. Я бачив, як Усик переміг Ф'юрі. Я любив їх обох, і вони зробили тільки хороше для боксу, для своїх родин та для себе. Вони неймовірні, вони воїни, все. Я більше не хочу цього бачити. Усик перемагав двічі.

Перший бій міг би завершитись нокаутом, якби він не стримався, коли Ф'юрі впав. Він міг би завдати того останнього удару, який би йому серйозно нашкодив. Був там, пережив це, бачив цей фільм, не знімайте ще один.

Як людина, яка все своє життя займалася боксом, я думаю, що ці обидва хлопці дуже близькі до межі, яку їм дав Бог", – заявив Атлас.