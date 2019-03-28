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Сульшера затвердили головним тренером Манчестер Юнайтед

Сьогодні 12:28 451 0
Контракт строком на три роки
Сульшера затвердили головним тренером Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед затвердив Уле Гуннара Сульшера на посаді головного тренера.

Про це повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

46-річний фахівець очолив англійську команду в грудні, його контракт був розрахований до кінця сезону. Нова угода норвежця з Юнайтед укладена на три роки.

  АктуальноПогба: Хочемо, щоб Сульшер залишився головним тренером Манчестер Юнайтед 

Після призначення Сульшера, який змінив у МЮ Жозе Моурінью, команда провела 19 матчів, здобула 14 перемог, двічі зіграла внічию і зазнала трьох поразок.

Червоні дияволи обіграли ПСЖ за сумою двох матчів в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і вийшли у чвертьфінал, але вибули з Кубка Англії, поступившись в 1/4 фіналу Вулвергемптону. У чемпіонаті Юнайтед після 31 туру йде на п'ятому місці.

Джерело - МЮ.

#Суьшер, #Манчестер Юнайтед, #АПЛ, #Англійська Прем'єр-ліга
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