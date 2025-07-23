Українська чемпіонка відмовилася робити фото з росіянином на церемонії нагородження ЧС-2025
23 липня 2025, 22:30
Влада Харькова
FIE
Чемпіонка світу з фехтування Влада Харькова відмовилася від спільного фото з російським спортсменом Кирилом Бородачовим, який став віцечемпіоном у чоловічій рапірі.
Про це повідомляє НОК України.
Українка показала силу не лише у бою, а й у принципах. Влада відмовилася від спільного фото з призерами першого змагального дня, серед яких був представник країни-агресора.
Вона повернулася на подіум, щоб зафільмувати історичний момент, лише після того, як "нейтральний атлет" покинув п'єдестал пошани.
Нагадаємо, чемпіонат світу-2025 буде тривати до 30 липня. До турніру допустили велику кількість російських і білоруських "нейтральних" спортсменів.