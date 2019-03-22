ПСЖ може придбати півзахисника Манчестер Юнайтед

ПСЖ хоче переманити в клуб півзахисника Манчестер Юнайтед Андера Ерреру.

Про це повідомляє GFFN.

Парижани запропонували гравцеві 4-річну угоду і 170 тисяч євро на тиждень.

Переговори знаходяться на просунутій стадії.

Відзначимо, що влітку Еррера може стати вільним агентом, якщо не продовжить контракт з МЮ.

У нинішньому сезоні на його рахунку 19 матчів в АПЛ, два м'ячі і три гольові передачі.

Нагадаємо, що Петряк може перейти дор Брюгге влітку.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко полює за лідером Порту.

Джерело - GFFN.