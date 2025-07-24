Лідер Ньюкасла хоче покинути клуб влітку

Лідер атак Ньюкасла Александер Ісак хоче покинути клуб цього літа.

Про це повідомляє Daily Mail.

Нападник, який пропустив передсезонне турне Сінгапуром через травму стегна, заявив про бажання покинути клуб.

25-річному гравцеві залишилося три роки за контрактом, а виконавчий директор Даррен Ілз заявив у березні, що нову угоду обговорюватимуть наприкінці сезону. Однак наразі футболіст та його оточення не хочуть брати на себе жодних зобов'язань, оскільки Ліверпуль зацікавлений у тому, щоб зробити його перехід рекордним для Великої Британії трансфером.

Власники Ньюкасла та головний тренер Едді Гау не хочуть продавати, і вони хотіли б продовжити контракт з гравцем, навіть за умови продажу наступного літа.

Така можливість залишається, враховуючи, що Ньюкасл має сильну контрактну позицію, але пропозиція від Ліверпуля чи будь-якого клубу на суму близько 150 мільйонів фунтів, а також власні побажання Ісака, можуть пришвидшити процес переходу в найближчі тижні.

Форвард перейшов до Ньюкасла влітку 2022 року з Реал Сосьєдада за 70 млн євро. У минулому сезоні він відзначився 27 голами та 6 асистами в 42 матчах за клуб. Зараз трансферна вартість 25-оічного шведа оцінюється в 120 мільйонів.