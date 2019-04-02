На матч Кубка України Шахтар - Динамо продано 17 тисяч квитків

На матч 1/4 фіналу Кубка України між донецьким Шахтарем і київським Динамо продано вже 17000 квитків.
Про це повідомляє офіційний сайт гірників.
В інших парах 1/4 фіналу Кубка України зіграють Інгулець - Карпати, ФК Львів - Зоря і Дніпро-1 - Ворскла.
Зустріч Шахтаря і Динамо відбудеться в Харкові на ОСК Металіст 7 квітня. Початок о 17:00.
Поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться 7 квітня о 17:00 в Харкові на ОСК Металіст.
По состоянию на утро 2 апреля продано уже 17 000 билетов на матч #ШахтерДинамо в Харькове.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 2 квітня 2019 р.
Если вы еще не успели купить билеты на битву за Кубок, можете сделать это онлайн здесь ⬇https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/o9UuU9wbO4
Джерело - Чемпіон.