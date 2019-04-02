На матч Кубка України Шахтар - Динамо продано 17 тисяч квитків

На матч 1/4 фіналу Кубка України між донецьким Шахтарем і київським Динамо продано вже 17000 квитків.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

В інших парах 1/4 фіналу Кубка України зіграють Інгулець - Карпати, ФК Львів - Зоря і Дніпро-1 - Ворскла.

Зустріч Шахтаря і Динамо відбудеться в Харкові на ОСК Металіст 7 квітня. Початок о 17:00.