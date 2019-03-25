П'ятов перебуває в ТОП-7 найкращих гравців відбору до Євро-2020

Голкіпер збірної України Андрій П'ятов потрапив до ТОП-7 найкращих футболістів національних команд в поточному сезоні за версією УЄФА.

Про це інформує офіційний сайт УЄФА.

Рейтинг наразі очолює Мемфіс Депай (Нідерланди). Слідом за ним розташувалися Серхіо Рамос (Іспанія), Маттейс Де Лігт (Нілерланди), Яспер Сіллессен (Нідерданли) Вірджил ван Дейк (Нідерланди), Харіс Сеферовіч (Швейцарія), Андрій П'ятов (Україна).

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УЄФА оцінює гравців за різноманітними критеріями, які властиві їхньому амплуа.

У поточному сезоні воротар Шахтаря відіграв у чотирьох офіційних матчах за "синьо-жовтих", пропустивши при цьому лише один гол.

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Джерело - football24.ua.