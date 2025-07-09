Екстренер Десни та Севастополя очолив новачка Другої ліги
Олександр Рябоконь
ФК Діназ
Колишній головний тренер чернігівської Десни, Севастополя та низки інших клубів Олександр Рябоконь отримав посаду у Лісному.
Про це повідомила пресслужба новачка Другої ліги.
Строки підписаної угоди невідомі. Останні декілька місяців Рябоконь працював тренером-консультантом, а 38-річний Денис Скепський був на посаді головного тренера.
Тепер Рябоконь буде на чолі команди, а Скепський – його помічником.
Раніше фахівець працював із такими командами як черкаський Дніпро, Діназ, Львів, Оболонь, Борисфен та Прикарпаття.
Раніше визначився склад учасників Другої ліги, згідно з яким Лісне отримало атестат, а інший клуб призупинив свою участь у чемпіонаті України.