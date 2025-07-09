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Екстренер Десни та Севастополя очолив новачка Другої ліги

Володимир Максименко — 9 липня 2025, 14:00
Екстренер Десни та Севастополя очолив новачка Другої ліги
Олександр Рябоконь
ФК Діназ

Колишній головний тренер чернігівської Десни, Севастополя та низки інших клубів Олександр Рябоконь отримав посаду у Лісному.

Про це повідомила пресслужба новачка Другої ліги.

Строки підписаної угоди невідомі. Останні декілька місяців Рябоконь працював тренером-консультантом, а 38-річний Денис Скепський був на посаді головного тренера.

Тепер Рябоконь буде на чолі команди, а Скепський – його помічником.

Раніше фахівець працював із такими командами як черкаський Дніпро, Діназ, Львів, Оболонь, Борисфен та Прикарпаття.

Раніше визначився склад учасників Другої ліги, згідно з яким Лісне отримало атестат, а інший клуб призупинив свою участь у чемпіонаті України.

Чемпіонат України, Друга ліга Олександр Рябоконь

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