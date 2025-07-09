Рома може підписати конкурента для Довбика з Брайтона
Еван Фергюсон
instagram.com/evan.ferguson.9
Рома зацікавилась можливістю підписання нападника Брайтона та збірної Ірландії Евана Фергюсона.
Про це повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.
Повідомляється, що кандидатура 20-річного форварда – особисте прохання Джан П'єро Гасперіні, який влітку очолив "вовків". Фахівець хоче використовувати Фергюсона в парі з Довбиком.
Наразі римляни очікують на рішення ірландця, оскільки він має декілька варіантів продовження кар'єри.
Минулий сезон Фергюсон починав у Брайтоні, а взимку відправився в оренду до Вест Гема. Загалом на рахунку футболіста 23 матчі у всіх турнірах, в яких він забив один гол.
Портал Transfermarkt оцінює ірландця у 25 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що зірковий одноклубник Довбика може перебратись у Ліверпуль.