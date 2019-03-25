У Євро-2020 в якості Маскота виступить не тільки талісман, але і реальні люди.
Про це йдеться на офіційному сайті УЄФА.
УЄФА дала Маскоту ім'я Скіллзі. Крім нього, в команді талісманів також будуть фрістайлери Лів Кук і Тобіас Бекс. Сам Скіллзі також вважає за краще фристайл і вуличний футбол, як запевняють організатори.
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🎇 What an introduction! Skillzy, Liv and Tobias were 🔥— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 24 березня 2019 р.
Now it’s time for 𝙮𝙤𝙪 to join 👊
Show us #YourMove and join them: https://t.co/9AJpTBb8Ie pic.twitter.com/paCaZDLnAp
Євро-2020 відбудеться з 12 червня по 12 липня в 12 містах по всій Європі.
Нагадаємо, Німеччина у результативному матчі переграла Нідерланди, Австрія поступилася Ізраїлю.
Також стало відомо, що Кравець пропустить матч з Люксембургом.
Джерело - Чемпіон.