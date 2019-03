У Євро-2020 в якості Маскота виступить не тільки талісман, але і реальні люди.

Про це йдеться на офіційному сайті УЄФА.

УЄФА дала Маскоту ім'я Скіллзі. Крім нього, в команді талісманів також будуть фрістайлери Лів Кук і Тобіас Бекс. Сам Скіллзі також вважає за краще фристайл і вуличний футбол, як запевняють організатори.

