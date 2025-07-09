Відома німецька біатлоністка пояснила, чому пішла зі спорту в 30 років

Німецька біатлоністка Маріон Візензартер, яка навесні оголосила про завершення кар'єри, зізналася, що не планувала так рано йти зі спорту. На початку року їй виповнилося 30 років.

Слова колишньої спортсменки передає Sport.de.

"Насправді, я хотіла продовжувати до Олімпіади, але з часом рішення дедалі більше дозрівало. Все почалося з особистих проблем минулого літа, які сильно позначилися на мені фізично та психічно. Взимку я добре розпочала сезон, але вже була на межі своїх можливостей. Мої виступи відповідно погіршилися, і я була незадоволена собою", – сказала Маріон.

Вона додала, що жодного разу ще не пожалкувала про своє рішення завершити кар'єру.

"Це була абсолютна честь мати можливість займатися цим дивовижним видом спорту на такому рівні. Я зустріла багато чудових людей і об'їздила півсвіту", – додала Візензартер.

Найбільшими успіхами Маріон Візензартер стали титул чемпіонки Німеччини 2019 року в естафеті та золота медаль у суперспринті на чемпіонаті світу з літнього біатлону 2023 року.

Наразі вона є послинею асоціації "Атлети за Україну".