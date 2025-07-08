Забув рідну мову: Лунін зганьбився під час мовного челенджа у Реалі

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін потрапив у неоднозначну ситуацію у зв’язку з відео, яке сьогодні, 8 липня, опублікувала пресслужба мадридського клубу.

Гравців Реала різних національностей попросили сказати слово "півфінал" рідною мовою. Коли черга дійшла до Луніна, він сказав його не українською, а російською мовою – "полуфінал".

🤔 How do you say semi-final in YOUR language? pic.twitter.com/lWz3FjMg2Q — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 8, 2025

Окрім Луніна, на відео потрапили такі гравці Реала як Вінісіус Жуніор, Арда Гюлер, Джуд Беллінгем, Кіліан Мбаппе, Лука Модрич, Антоніо Рюдігер, Тібо Куртуа, Едуарда Камавінга, Родріго Гоес і Давід Алаба.

Нагадаємо, завтра, 9 липня, Реал у півфіналу клубного чемпіонату світу 2025 року зіграє з французьким ПСЖ. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося про те, що Лунін потрапив у "чорний список" головного тренера Реала Хабі Алонсо.