Рух мінімально переміг Чорноморець у товариському матчі

Львівський Рух та одеський Чорноморець зіграли товариський матч у межах підготовки до сезону-2025/26.

Підопічні Федика здобули мінімальну перемогу 1:0.

Єдиний гол у матчі на свій рахунок записав Костянтин Квас, вразивши ворота одеситів на початку першого тайму.

Товариський матч

9 липня

Рух – Чорноморець 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Квас, 12

Наступний спаринг представник УПЛ проведе завтра, 10 липня – суперником стане Епіцентр. Щодо Чорноморця, то команда з Першої ліги 16-го липня зустрінеться з Оболонню.

Раніше повідомлялось, що Рух переглядає на зборах панамського центрального захисника.