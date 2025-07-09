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Рух мінімально переміг Чорноморець у товариському матчі

Володимир Максименко — 9 липня 2025, 13:31
ФК Рух
ФК Рух

Львівський Рух та одеський Чорноморець зіграли товариський матч у межах підготовки до сезону-2025/26.

Підопічні Федика здобули мінімальну перемогу 1:0.

Єдиний гол у матчі на свій рахунок записав Костянтин Квас, вразивши ворота одеситів на початку першого тайму.

Товариський матч
9 липня 

Рух – Чорноморець 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Квас, 12

Наступний спаринг представник УПЛ проведе завтра, 10 липня – суперником стане Епіцентр. Щодо Чорноморця, то команда з Першої ліги 16-го липня зустрінеться з Оболонню.

Раніше повідомлялось, що Рух переглядає на зборах панамського центрального захисника.

Рух Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

Рух

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