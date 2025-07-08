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Тур де Франс. Погачар здобув соту перемогу в кар’єрі

Олег Дідух — 8 липня 2025, 18:41
Тур де Франс. Погачар здобув соту перемогу в кар’єрі
Тадей Погачар
x.com/LeTour

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем четвертого етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 8 липня, гонщики подолали 174 км горбистої дистанції з Ам’єна в Руан. На останніх 50 км гонщикам довелося подолати 5 категорійних підйомів.

Маршрут 4 етапу Тур де Франс-2025
Маршрут 4 етапу Тур де Франс-2025
letour.fr

У фінішному спринті Погачар випередив нідерландця Матьє Ван дер Пула з Alpecin Deceuninck і данця Йонаса Вінгегора з Visma Lease a Bike. Для словенця це 18-та перемога на Тур де Франс та сумарно ювілейна, сота в професійній кар’єрі.

32 секунди на фініші програв зірковий словенець Прімож Рогліч із Red Bull Bora.

Жовту майку лідера загального заліку зберіг Ван дер Пул. Вони з Погачаром ідуть в один час, проте у нідерландця краща сума місць на етапах.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 7 липня, третій етап виграв Тім Мерлір. У середу, 9 липня, в рамках п’ятого етапу гонщики подолають рівнинну індивідуальну гонку з роздільним стартом на 33 км зі стартом і фінішем у Кані.

Тур де Франс Матьє ван дер Пул Тадей Погачар Йонас Вінгегор

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