Тур де Франс. Погачар здобув соту перемогу в кар’єрі

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем четвертого етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 8 липня, гонщики подолали 174 км горбистої дистанції з Ам’єна в Руан. На останніх 50 км гонщикам довелося подолати 5 категорійних підйомів.

Маршрут 4 етапу Тур де Франс-2025 letour.fr

У фінішному спринті Погачар випередив нідерландця Матьє Ван дер Пула з Alpecin Deceuninck і данця Йонаса Вінгегора з Visma Lease a Bike. Для словенця це 18-та перемога на Тур де Франс та сумарно ювілейна, сота в професійній кар’єрі.

Tadej Pogacar seals a century of wins on cycling's biggest stage 💯



The 26-year-old clinches the stage win ahead of his rivals at the Tour de France 💛 pic.twitter.com/EETFp92WAr — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 8, 2025

32 секунди на фініші програв зірковий словенець Прімож Рогліч із Red Bull Bora.

Жовту майку лідера загального заліку зберіг Ван дер Пул. Вони з Погачаром ідуть в один час, проте у нідерландця краща сума місць на етапах.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 7 липня, третій етап виграв Тім Мерлір. У середу, 9 липня, в рамках п’ятого етапу гонщики подолають рівнинну індивідуальну гонку з роздільним стартом на 33 км зі стартом і фінішем у Кані.