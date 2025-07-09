Лише один з Кличків: Усик назвав боксерів, які краще за нього

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик взяв участь у бліцопитуванні щодо бійців, які краще за нього.

Думку українця опублікувало DAZN.

Так, Усик вважає кращими за себе Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі, Майка Тайсона, Джо Фрейзера, Джорджа Формана, Володимира Кличка та Мохамеда Алі.

Stay silent until you hear a boxer better than you 🤫@usykaa answers in typical Usyk fashion 🤣



🎟️ Buy #UsykDubois2 NOW - link in bio | July 19 | Live exclusively on DAZN pic.twitter.com/i3Pi5gZ0H6 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 9, 2025

Натомість боксер не вважає кращими за себе Дерека Чісору, Деонтея Вайлдера, Даніеля Дюбуа та Віталія Кличка.

Нагадаємо, найближчий бій Усика відбудеться 19 липня. Суперником буде Даніель Дюбуа, локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше відомий промоутер підтвердив домовленість з Усиком щодо трилогії проти Ф'юрі.