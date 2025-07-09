Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Лише один з Кличків: Усик назвав боксерів, які краще за нього

Володимир Максименко — 9 липня 2025, 14:14
Лише один з Кличків: Усик назвав боксерів, які краще за нього
Олександр Усик
Getty Images

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик взяв участь у бліцопитуванні щодо бійців, які краще за нього.

Думку українця опублікувало DAZN.

Так, Усик вважає кращими за себе Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі, Майка Тайсона, Джо Фрейзера, Джорджа Формана, Володимира Кличка та Мохамеда Алі.

Натомість боксер не вважає кращими за себе Дерека Чісору, Деонтея Вайлдера, Даніеля Дюбуа та Віталія Кличка.

Нагадаємо, найближчий бій Усика відбудеться 19 липня. Суперником буде Даніель Дюбуа, локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше відомий промоутер підтвердив домовленість з Усиком щодо трилогії проти Ф'юрі.

Бокс Віталій Кличко Володимир Кличко Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Джордж Форман

Бокс

Вийшов на фінішну пряму у підготовці до реваншу з Дюбуа: Усик показав шикарну форму на тренуванні
Воррен підтвердив домовленість щодо трилогії Ф'юрі з Усиком
У США 37-річний боксер помер через кілька годин після програного бою
Відомі російські боксер та хокеїст були заочно засуджені Україною до 15 років позбавлення волі
Усик розповів, коли визначиться з останнім суперником в кар'єрі

Останні новини