Лише один з Кличків: Усик назвав боксерів, які краще за нього
Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик взяв участь у бліцопитуванні щодо бійців, які краще за нього.
Думку українця опублікувало DAZN.
Так, Усик вважає кращими за себе Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі, Майка Тайсона, Джо Фрейзера, Джорджа Формана, Володимира Кличка та Мохамеда Алі.
Натомість боксер не вважає кращими за себе Дерека Чісору, Деонтея Вайлдера, Даніеля Дюбуа та Віталія Кличка.
Нагадаємо, найближчий бій Усика відбудеться 19 липня. Суперником буде Даніель Дюбуа, локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.
Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.
Раніше відомий промоутер підтвердив домовленість з Усиком щодо трилогії проти Ф'юрі.