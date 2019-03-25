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Відеоогляди матчів кваліфікації до Чемпіонату Європи-2020 на Чемпіоні
Німеччина вирвала перемогу в Нідерландів, Угорщина переграла Хорватію. Огляд матчів від 24 березня

У понеділок 24 березня, стартували матчі другого туру групового етапу відбіркового циклу до Чемпіонату Європи-2020.

До вашої уваги відеоогляд усіх матчів.

  АктуальноЛюксембург - Україна: анонс і прогноз матчу відбору Євро-2020 

Євро-2020. Відбірковий цикл,

23 березня

Казахстан – Росія  0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 19 Черишев, 0:2 - 45+2 Черишев, 0:3 - 52 Дзюба, 0:4 - Бейсебеков (автогол)

Вельс – Словакія  1:0 (1:0)

Гол: 0:1 - 5 Джеймс

Угорщина – Хорватія 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Ребич, 1:1 - 34 Салаї, 2:1 - 76 Паткай

Ізраїль – Австрія  4:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 8 Арнаутович, 1:1- 34 Зехаві, 2:1 - 45 Зехаві, 3:1 - 55 Зехаві, 4:1 - 66 Даббур, 4:2 - 75 Арнаутович

Сан-Маріно – Шотландія  0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 МакЛін, 0:2 - 74 Раселл

Кіпр – Бельгія  0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 10 Еден Азар, 0:2 - 18 Батшуайї

Нідерланди - Німеччина 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 15 Сане, 0:2 - 34 Гнабрі, 1:2 - 48 Де Лігт, 2:2 - 63 Депай, 3:2 - 90 Шульц

Польща– Латвія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 76 Левандовський, 2:0 - 84 Глік

Північна Ірландія– Білорусь 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 30 Еванс Дж., 1:1 –  33 Стасевич, 2:1 - 86 Мадженніс Дж.

Словенія - Північна Македонія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Зайц, 1:1 - 47 Бардхі

  Дивіться на ЧемпіоніЛюксембург - Україна: онлайн-трансляція 

Нагадаємо, УЄФА представила Маскота Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

#Євро-2020, #УЄФА, #Чемпіонат Європи-2020
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