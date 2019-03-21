Нападник отримав травму

Нападник збірної Англії Маркус Рашфорд покинув розташування збірної через травму щиколотки.

Про це повідомляє ua-football.

Маркус Рашфорд пропустив тренування збірної Англії через пошкодження щиколотки. Його участь у матчі проти чехів під питанням.

Як зараз стало відомо, Рашфорд покинув розташування збірної і повернувся в Манчестер. Там він продовжить відновлення. Про це повідомив головний тренер "трьох левів".

Гравець отримав травму ще в грі з Ліверпулем, після чого не зміг повернути форму.

Нагадаємо, Манчестер Сіті може продовжити з Зінченком контракт.

Нещодавно повідомлялося: Зінченку запропонували покращений контракт.

Також українець потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів.

Джерело - ua-football.