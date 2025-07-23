Усе побачимо на полі, – Судаков поділився очікуваннями від матчу Шахтаря проти Бешикташа

Лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков високо оцінив рівень футболістів турецького Бешикташа перед матчами кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Його слова передає пресслужба клубу.

" Звісно ж, ми розуміємо якість цієї команди та футболістів – вони топові виконавці, тим паче зараз підписали Абрагама, Кекчю. Рафа Сілва та Жоау Маріу неймовірні. Але ми також маємо якісних футболістів, яких підписали взимку, тому, вважаю, буде дуже цікава гра. Усе побачимо на полі ", – сказав Судаков.

Зустріч відбудеться у четвер, 24 липня, на стадіоні "Тупрас" у Стамбулі. Початок поєдинку – о 21:00 за київським часом. Трансляція матчу в Україні буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Нагадаємо, що підопічні Арди Турана пройшли фінський Ільвес на попередній стадії турніру. Після цього "гірники" зіграли лише один товариський поєдинок – несподівано програли словенському Триглаву.