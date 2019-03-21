Український легіонер Манчестер сіті Олександр Зінченко може отримати новий контракт в клубі.
Про це повідомляє iSport.
Раніше Зінченко не входив у плани наставника Пепа Гвардіоли, але його думка змінилася після того, як український гравець завоював місце в основному складі. Чинна угода Зінченка з клубом закінчується в червні 2020 року.
Окрім цього клуб хоче продовжити контракт і з німцем Лероєм Сане.
Цього сезону 22-річний українець зіграв уже в 21 поєдинках у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і зробив 5 результативних передач. Останнім часом він виграє конкуренцію на позиції лівого захисника у Бенжамена Менді і Фабіана Дельфа.
Нещодавно повідомлялося: Зінченку запропонували покращений контракт.
Також українець потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів.
Джерело - iSport.