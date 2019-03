Нападник Бельгійського Гента Роман Яремчук потрапив до команди тижня FIFA19.

Про це повідомили EA Sports у Twitter.

Українець відзначився дублем у чемпіонаті Бельгії.

9 players with position swaps in this #TOTW 🎂😉 pic.twitter.com/BIe7qVaU00