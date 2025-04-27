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Гол Піно вирішив долю зустрічі Вільярреал – Еспаньйол у перенесеному матчі 26 туру Ла Ліги

Руслан Травкін — 27 квітня 2025, 19:14
Гол Піно вирішив долю зустрічі Вільярреал – Еспаньйол у перенесеному матчі 26 туру Ла Ліги
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Сьогодні, 27 квітня, відбувся перенесений матч 26 туру Ла Ліги, в якому зійшлися Вільярреал і Еспаньол.

Господарі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Єдиний гол на 52 хвилині поєдинку забив Еремі Піно.

Футбол – Ла Ліга
26 тур, 27 квітня

Вільярреал – Еспаньйол 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Піно (52)

Турнірна таблиця Ла Ліги

Standings provided by Sofascore

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