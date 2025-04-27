Гол Піно вирішив долю зустрічі Вільярреал – Еспаньйол у перенесеному матчі 26 туру Ла Ліги
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Сьогодні, 27 квітня, відбувся перенесений матч 26 туру Ла Ліги, в якому зійшлися Вільярреал і Еспаньол.
Господарі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.
Єдиний гол на 52 хвилині поєдинку забив Еремі Піно.
Футбол – Ла Ліга
26 тур, 27 квітня
Вільярреал – Еспаньйол 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Піно (52)
Турнірна таблиця Ла Ліги
Нагадаємо, у фіналі Кубку Іспанії Барселона в овертаймі перемогла Реал.