Гол Піно вирішив долю зустрічі Вільярреал – Еспаньйол у перенесеному матчі 26 туру Ла Ліги

Сьогодні, 27 квітня, відбувся перенесений матч 26 туру Ла Ліги, в якому зійшлися Вільярреал і Еспаньол.

Господарі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Єдиний гол на 52 хвилині поєдинку забив Еремі Піно.

Футбол – Ла Ліга

26 тур, 27 квітня

Вільярреал – Еспаньйол 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Піно (52)

Турнірна таблиця Ла Ліги

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Нагадаємо, у фіналі Кубку Іспанії Барселона в овертаймі перемогла Реал.