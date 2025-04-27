Рома з голом Суле переграла Інтер: огляд матчу Серії А

Інтер поступився Ромі у 34 турі італійської Серії А.

Огляд матчу

Єдиний гол у зустрічі в активі 22-річного нападника Матіаса Суле.

Український форвард "вовків" Артем Довбик розпочав у стартовому складі та був замінений на 86-й хвилині гри.

Перемога дозволила "вовкам" піднятися на п'яту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 60 очок. Інтер наразі ділить лідерство з Наполі у турнірній таблиці чемпіонату, щоправда, у неаполітанців гра у запасі.

Чемпіонат Італії – Серія А

34 тур, 27 квітня

Інтер – Рома 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 22 Суле

Раніше стало відомо, чи потрапив Довбик до списку "недоторканних" футболістів Роми.