Рома з голом Суле переграла Інтер: огляд матчу Серії А
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Інтер поступився Ромі у 34 турі італійської Серії А.
Огляд матчу
Єдиний гол у зустрічі в активі 22-річного нападника Матіаса Суле.
Український форвард "вовків" Артем Довбик розпочав у стартовому складі та був замінений на 86-й хвилині гри.
Перемога дозволила "вовкам" піднятися на п'яту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 60 очок. Інтер наразі ділить лідерство з Наполі у турнірній таблиці чемпіонату, щоправда, у неаполітанців гра у запасі.
Чемпіонат Італії – Серія А
34 тур, 27 квітня
Гол: 0:1 – 22 Суле
Раніше стало відомо, чи потрапив Довбик до списку "недоторканних" футболістів Роми.