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Не хочу обговорювати арбітрів, – Анчелотті оцінив поразки від Барселони в Кубку Іспанії

Володимир Максименко — 27 квітня 2025, 07:05
Не хочу обговорювати арбітрів, – Анчелотті оцінив поразки від Барселони в Кубку Іспанії
Карло Анчелотті
Getty images

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про поразку команди в фіналі Кубку Іспанії від Барселони.

Слова фахівця наводить пресслужба "королівського клубу."

"Мені шкода, що ми не змогли виграти трофей, але мені нема в чому дорікнути команді. Ми віддали усі сили. Команда добре грала, ми контролювали гру, але після другого голу це стало складніше.

Арбітри? Я не хочу про них говорити. Що стосується Мбаппе, то я вирішив його випустити у другому таймі через те, що темп дещо впав. Він не міг грати усі 90 хвилин", – розповів Анчелотті.

Зазначимо, що Барселона виграла 32-й Кубок Іспанії, що є найкращим показником. У Реала – 20 перемог у турнірі.

Цей матч завершився скандальним епізодом за участю Антоніо Рюдігера, який буквально накинувся на арбітра через незарахований м'яч на останніх секундах.

Раніше Карло Анчелотті висловився про своє майбутнє в мадридському Реалі.

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