3 голи та 2 асисти на двох: Сікан та Зубков дізналися оцінки за божевільний матч проти Аланіяспора

Українські гравці Трабзонспора Олександр Зубков, Данило Сікан та Арсеній Батагов видали справжній перформанс у матчі турецької Суперліги проти Аланіяспора, який завершився перемогою "бордово-синіх" 4:3.

Так, найкращим гравцем зустрічі було визнано Сікана, який відзначився дублем та віддав один асист. Статистичний портал SofaScore поставив колишньому нападнику Шахтаря 8,6 балів. Другим став Олександр Зубков, гру якого оцінили у 8,5 – саме він відкрив рахунок у поєдинку, а пізніше асистував Данилу в епізоді з другим голом.

Ще один український футболіст клубу, захисник Арсеній Батагов за свій виступ отримав 6,6.

Зазначимо, що для Сікана цей дубль та асист стали першими результативними діями за Трабзонспор після переходу з Шахтаря. Водночас для Зубкова це вже 7-й гол у складі турецького клубу, також на рахунку вінгера 2 результативні передачі.