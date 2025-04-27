Забарний дізнався оцінку за проведений матч проти Манчестер Юнайтед

Український захисник Борнмута Ілля Забарний отримав пристойну оцінку за зіграний матч проти Манчестер Юнайтед у 34-му турі Англійської Прем'єр-ліги, в якому його команда, граючи у меншості вже у компенсований час втратила перемогу, зігравши внічию 1:1.

Статистичний портал SofaScore виставив українському футболісту оцінку 7,0 балів.

Забарний вийшов у старті та відіграв весь матч. На його рахунку 64% точних пасів, 1 удар повз ворота, 1 заблокований удар, 3 виграні єдиноборства з 5, 7 виносів та 1 відбір.

Нагадаємо, раніше Ілля потрапив до символічної збірної 33 туру. У поточному сезоні він провів у складі Борнмута 35 поєдинків в усіх офіційних турнірах.