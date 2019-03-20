Екс-форвард Динамо: Мораес - людина хороша, без гнилі

В національній команді України з футболу нормально сприйняли натуралізацію і виклик нападника Шахтаря Жуніора Мораеса.

Про це розповів форвард Роман Яремчук.

"Абсолютно нормально зустріли Мораеса. Я його давно і добре знаю. Він приємна людина. У мене з Жуніором хороші відносини. Людина він дуже хороша, без гнилі. До того ж він професіонал", - сказав Яремчук.